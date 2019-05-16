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Россиянин забрал из детсада чужого ребенка

15:30
  • четверг
  • 16 мая 2019

О чем думала эта девочка, непонятно

Рассеянный житель Коми случайно забрал из детского сада чужую дочку, но очень похожую на его собственную. Свою ошибку он заметил лишь на пороге квартиры.

Курьезный инцидент произошел в поселке Жешарт Усть-Вымского района. Как только отец-года понял, что ребенок не его, он тут же отвез его обратно в детский сад. Однако воспитатели уже успели поднять всех на уши и позвонили в полицию.

По данным правоохранительных органов, мужчина был трезв, никаких претензий к нему нет, сообщает РИА Новости.

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