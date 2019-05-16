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Зеленский ужаснулся решению Рады по дате инаугурации

15:39
  • четверг
  • 16 мая 2019

На размышление депутатам понадобился почти месяц

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Верховной Рады назначить дату его инаугурации на 20 мая. Вероятно, политика ужаснул тот факт, что депутаты так долго думали о дне проведения мероприятия.

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"Парламент наконец-то определил дату инаугурации. Депутатам на размышление понадобился почти месяц. Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решение без таких проволочек", — отметил Зеленский в своем Twitter.

Ранее Верховная Рада определилась с датой инаугурации Зеленского. Она начнется 20 мая в 10:00 по московскому времени. При этом от предложения самого политика провести торжества 19 мая, было решено отказаться.

До этого нардепы долгое время оттягивали решение по этому вопросу. Сам Зеленский считал, что действующие власти пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы он лишился права роспуска Верховной рады в законодательные сроки.

Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре с результатом 73,22% голосов избирателей.

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