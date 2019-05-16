Маму Ержана Максима шокировали результаты проверки "Голос.Дети"

Семья финалиста конкурса не верит в происходящее

Мама финалиста конкурса "Голос.Дети" Ержана Максима Гульмира Алибек прокомментировала решение "Первого канала" отнять победу у дочери Алсу Микеллы Абрамовой, которая, как выяснилось в четверг, победила в шоу при помощи накрутки голосов.

Алибек призналась, что шокирована результатами проверки финала конкурса. "Мы в шоке! Не верится просто", - прокомментировала она в разговоре с РИА Новости.

В финал шестого сезона проекта прошли Микелла Абрамова, Валерий Кузаков и Максим Ержан. Мама последнего затруднилась ответить на вопрос о перспективах на победу ее ребенка в конкурсе.

Ранее "Первый канал" аннулировал результаты финала шестого сезона проекта "Голос.Дети" после публикации расследования Group-IB. В компании пришли к выводу, что на голосование было оказано внешнее воздействие. Так, за Абрамову при помощи ботов и "левых" номеров отдали более восьми тысяч голосов через SMS-сообщения и 30 тысяч через телефонные звонки.

Телеканал пообещал принять меры по дополнительной защите механизмов голосования к началу следующего сезона и провести отдельный спецвыпуск "Голос.Дети".

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