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Украинская националистка поперхнулась кофе, услышав песню "Катюша"

15:55
  • четверг
  • 16 мая 2019

Ее возмутило, что под эту песню маршируют в детском саду

Песня "Катюша" стала причиной сказала в одном из детских садов украинского города Мелитополь.

Воспитанники дошкольного заведения "Ласточка" разучивали песню ко Дню Победы, это заметила сидящая в соседнем кафе националистка и координатор патриотического центра "Побратим" Светлана Алексеева.

"Из соседнего детсада донеслись звуки баяна - "Катюша". Я поперхнулась кофе. Выглянула в окно. Маршируют дети, воспитатель орет", - написала Алексеева в Facebook.

Власти потребовали от руководства детского сада пересмотреть репертуар для занятий, однако воспитатели уверены, что никаких нарушений в их действиях не было, поскольку "Катюша" не попадает под закон о декоммунизации, принятый киевскими властями в 2015 году.

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