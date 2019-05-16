"Алсу-шмалсу!" Лоза эмоционально отреагировал на аннулирование итогов "Голоса"

Музыкант выступил против песенных конкурсов с участием детей

Музыкант Юрий Лоза заявил ТВЦ.RU, что певица Алсу действовала в рамках порочной системы, вмешиваясь в итоги голосования за свою дочь Микеллу Абрамову на шоу "Голос. Дети".

"Я знаю, что все у нас в стране в общем-то так устроено: одни имеют больше возможностей, другие меньше возможностей. Потому что они знают, на какие рычаги надо давить, - заявил Юрий Лоза. - Там тоже людям надо кушать и ездить на хороших машинах, поэтому там существуют технологии, которые используются в других областях нашей жизни. Алсу-шмалсу! Какая разница, кто это?! Все у нас занимаются одним и тем же. Это система. Алсу действовала в рамках системы. Алсу знает, как жить в этой стране и на какие рычаги давить".

По словам Лозы, почти в каждом законе существует пометка о том, что не соблюдать его разрешается при наличии специального разрешения. "Как правило, оно у всех находится, кто знает, на какие рычаги нажать", - отметил музыкант.

Он также выступил категорически против детских песенных конкурсов. По мнению Лозы, у детей еще не сформировался голос, поэтому нельзя судить, кто из них лучше, а кто хуже.

Ранее сообщалось, что "Первый канал" аннулировал результаты финала шоу "Голос. Дети", в котором победу одержала дочь Алсу. Это произошло после того, как компания Group-IB выявила, что Микелла Абрамова получила более восьми тысяч голосов с помощью ботов.

Алсу и ее представители пока не прокомментировали эту ситуацию.

Видео: Дочь Алсу поет и играет на укулеле