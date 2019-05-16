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"Это всего лишь игра": Нагиев высказался о подтасовке голосов на шоу

15:59
  • четверг
  • 16 мая 2019

Придется предпринимать меры, заявил телеведущий

Ведущий детского "Голоса" Дмитрий Нагиев заявил, что песенный конкурс приобрел уродливые формы, и сообщил о съемках прямого эфира по поводу итогов голосования.
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"24 мая мы снимаем прямой эфир, в котором будут расставлены некоторые точки над i. Это не значит, что он будет посвящен результатам расследования. Это будет приятный музыкальный вечер, в котором мы будем пытаться найти правильные ноты в разговоре друг с другом и с детьми", - заявил Нагиев РБК

Телеведущий сказал, что он слышал о первых результатах расследования, проведенного после победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой на "Голосе", однако никаких документов не видел, поэтому от каких-либо оценок предпочитает воздерживаться.

"Я за то, чтобы не забывать, что это всего лишь игра, в которую вдруг вписываются взрослые люди, и тогда эта игра приобретает некоторые уродливые формы. Если все так, как вы сказали, и информация подтвердится, то придется предпринимать меры", - отметил Нагиев.

Ранее стало известно, что "Первый канал" аннулировал результаты финала шоу "Голос. Дети" после того, как компания Group-IB выявила, что Микелла Абрамова получила более восьми тысяч голосов с помощью ботов.

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