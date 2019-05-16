Путин поддержал бесплатное питание в школах

Президент также предложил перевести контроль за питанием в школах с директора на уровень муниципалитета

Владимир Путин поддержал идею сделать бесплатным питание в школах. Глава государства считает, что больше детей должны получать бесплатное и качественное питание. Несмотря на это, конкретных решений принимать нельзя без предварительных подсчетов, заявил президент на медиафоруме ОНФ в Сочи.

Президенту показали сюжеты региональных телекомпаний, посвящённые проблемам на местах. В одном из них поднимался вопрос о разном качестве питания в начальной школе - для так называемых платников и бюджетников. Член Центрального штаба ОНФ телеведущая Елена Малышева предложила в рамках демографического проекта обеспечить всех учеников начальной школы горячими бесплатными обедами. Владимиру Путину идея понравилась.

"Конечно, хотелось бы расширить существенным, серьезным образом расширить количество детей, которые могут пользоваться бесплатным и качественным питанием. Но тогда мы должны посчитать объемы финансирования и определить его источники. Мы не можем принимать решения, которые не будут реализованы. А так, конечно, сама по себе идея сделать бесплатным для детей как можно больше чего бесплатно, и прежде всего - питание, об этом, конечно, всегда нужно думать", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Президент также считает целесообразным перевести контроль за питанием в школах с директора учебного заведения на уровень муниципального руководства.