ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поддержал бесплатное питание в школах

16:17
  • четверг
  • 16 мая 2019

Президент также предложил перевести контроль за питанием в школах с директора на уровень муниципалитета

Владимир Путин поддержал идею сделать бесплатным питание в школах. Глава государства считает, что больше детей должны получать бесплатное и качественное питание. Несмотря на это, конкретных решений принимать нельзя без предварительных подсчетов, заявил президент на медиафоруме ОНФ в Сочи.

Президенту показали сюжеты региональных телекомпаний, посвящённые проблемам на местах. В одном из них поднимался вопрос о разном качестве питания в начальной школе - для так называемых платников и бюджетников. Член Центрального штаба ОНФ телеведущая Елена Малышева предложила в рамках демографического проекта обеспечить всех учеников начальной школы горячими бесплатными обедами. Владимиру Путину идея понравилась.

"Конечно, хотелось бы расширить существенным, серьезным образом расширить количество детей, которые могут пользоваться бесплатным и качественным питанием. Но тогда мы должны посчитать объемы  финансирования и определить его источники. Мы не можем принимать решения, которые не будут реализованы. А так, конечно, сама по себе идея сделать бесплатным  для детей как можно больше чего бесплатно, и прежде всего -  питание, об этом, конечно, всегда нужно думать", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Президент также считает целесообразным перевести контроль за питанием в школах с директора учебного заведения на уровень муниципального руководства.

Читайте также:
Новости по теме
Школьная столовая
Школьная столовая
Владимир Путин на медиафоруме ОНФ
Владимир Путин на медиафоруме ОНФ
Медиафорум ОНФ
Медиафорум ОНФ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.