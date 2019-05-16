Меркель решила навсегда уйти из политики

Канцлер не намерена больше занимать посты во власти "где бы то ни было"

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена насовсем уйти из политики после того, как истекут ее полномочия на посту канцлера.

Таким образом, Меркель доработает своей четвертый срок до 2021 года, а затем уйдет. Меркель отметила, что больше не намерена занимать политические посты "где бы то ни было", пишет "Газета.Ru".

В конце 2018 года Меркель ушла с поста председателя Христианско-демократического союза, ее сменила союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По неофициальной информации, она может занять пост канцлера после отставки Меркель.