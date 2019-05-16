"Репутационный провал": Фадеев объяснил отмену итогов "Голоса"

Продюсер призвал пощадить детскую психику

Музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что телевизионщики пытаются спасти свою репутацию, аннулируя итоги голосования в финале детского "Голоса".

"Это их дело, как спасать свою репутацию, потому что, конечно, это провал репутационный, который поправить невозможно будет какими-то концертами и попытками сделать хорошую мину при плохой игре", - цитирует Фадеева РБК.

По его мнению, руководство телеканала не занималось накруткой голосов в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Это какая-то внешняя история, считает продюсер.

Максим Фадеев призвал избавить юных участников шоу от давления со стороны общественности. "Не должно быть никаких распрей, недоговоренностей, ненависти. Не должно быть какого-то разъединения, когда кто-то из участников объявляется плохим, кто-то хорошим. Я считаю, что это очень неправильно, это очень бьет по психике детей", - отметил он.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, в свою очередь, назвала мудрым решение телевизионщиков об отмене итогов шоу "Голос. Дети". "Хотелось бы, чтобы финал пересняли очень грамотно, чтобы не пострадал ни один ребенок. Это все игры взрослых, но очень не хочется, чтобы они как-то сказывались на детях", - цитирует ее RT.

Ранее ведущий шоу Дмитрий Нагиев сообщил, что 24 мая состоятся съемки прямого эфира по поводу итогов голосования.

Напомним, "Первый канал" аннулировал результаты финала шоу "Голос. Дети" после того, как компания Group-IB выявила, что Микелла Абрамова получила более восьми тысяч голосов с помощью ботов.

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