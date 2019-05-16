ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Репутационный провал": Фадеев объяснил отмену итогов "Голоса"

16:43
  • четверг
  • 16 мая 2019

Продюсер призвал пощадить детскую психику

Музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что телевизионщики пытаются спасти свою репутацию, аннулируя итоги голосования в финале детского "Голоса". 
"Алсу-шмалсу!" Лоза эмоционально отреагировал на аннулирование итогов "Голоса"

"Это их дело, как спасать свою репутацию, потому что, конечно, это провал репутационный, который поправить невозможно будет какими-то концертами и попытками сделать хорошую мину при плохой игре", - цитирует Фадеева РБК.  

По его мнению, руководство телеканала не занималось накруткой голосов в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Это какая-то внешняя история, считает продюсер. 

Максим Фадеев призвал избавить юных участников шоу от давления со стороны общественности. "Не должно быть никаких распрей, недоговоренностей, ненависти. Не должно быть какого-то разъединения, когда кто-то из участников объявляется плохим, кто-то хорошим. Я считаю, что это очень неправильно, это очень бьет по психике детей", - отметил он. 

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, в свою очередь, назвала мудрым решение телевизионщиков об отмене итогов шоу "Голос. Дети". "Хотелось бы, чтобы финал пересняли очень грамотно, чтобы не пострадал ни один ребенок. Это все игры взрослых, но очень не хочется, чтобы они как-то сказывались на детях", - цитирует ее RT

Ранее ведущий шоу Дмитрий Нагиев сообщил, что 24 мая состоятся съемки прямого эфира по поводу итогов голосования.

Напомним, "Первый канал" аннулировал результаты финала шоу "Голос. Дети" после того, как компания Group-IB выявила, что Микелла Абрамова получила более восьми тысяч голосов с помощью ботов.

Видео: Дочь Алсу поет и играет на укулеле
Читайте также:
Главное сегодня
Дочь певицы Алсу, Микелла Абрамова
Дочь певицы Алсу, Микелла Абрамова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.