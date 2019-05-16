Путин нашел решение конфликта из-за храма в Екатеринбурге

Страсти в уральской столице не утихают четвертый день

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию, которая развивается в Екатеринбурге на почве строительства храма.

По мнению главы государства, стоит прекратить "перетягивание каната" и сесть за стол переговоров. Не исключено, что нужно провести опрос среди жителей города, и тогда власти смогут принять правильное решение, пишет URA.RU.

"Есть простой способ - провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству", - отметил Путин.

С понедельника в Екатеринбурге проходят акции против строительства храма святой Екатерины в сквере возле драмтеатра. Протестующие опасаются, что ради этого будут вырублены все деревья. Согласно данным на 16 мая, полиция арестовала 21 участника протестной акции.

Стычки на акции против строительства храма святой Екатерины и знаменитый забор: