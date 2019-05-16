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Выбитые стекла порезали двух человек при взрыве в московском институте

17:12
  • четверг
  • 16 мая 2019

В институте разгерметизировалась емкость с углекислотой

В Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина взорвалась емкость с реагентами, в результате чего пострадали два лаборанта. 

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Инцидент произошел в помещении института в доме 31/4 на Ленинском проспекте в Донском районе ЮАО Москвы.  

"Разгерметизировалась емкость с углекислотой. Произошел взрыв", - сообщил источник "Интерфакса". Взрывная волна выбила стекла. Два лаборанта порезались осколками. 

По словам очевидцев, возле института сохраняется спокойная обстановка. Об инциденте свидетельствует лишь машина скорой помощи, стоящая рядом со зданием. 

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