Выбитые стекла порезали двух человек при взрыве в московском институте

В институте разгерметизировалась емкость с углекислотой
В Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина взорвалась емкость с реагентами, в результате чего пострадали два лаборанта.
Инцидент произошел в помещении института в доме 31/4 на Ленинском проспекте в Донском районе ЮАО Москвы.
"Разгерметизировалась емкость с углекислотой. Произошел взрыв", - сообщил источник "Интерфакса". Взрывная волна выбила стекла. Два лаборанта порезались осколками.
По словам очевидцев, возле института сохраняется спокойная обстановка. Об инциденте свидетельствует лишь машина скорой помощи, стоящая рядом со зданием.
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