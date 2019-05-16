Выбитые стекла порезали двух человек при взрыве в московском институте

В институте разгерметизировалась емкость с углекислотой

В Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина взорвалась емкость с реагентами, в результате чего пострадали два лаборанта.

Инцидент произошел в помещении института в доме 31/4 на Ленинском проспекте в Донском районе ЮАО Москвы.

"Разгерметизировалась емкость с углекислотой. Произошел взрыв", - сообщил источник "Интерфакса". Взрывная волна выбила стекла. Два лаборанта порезались осколками.

По словам очевидцев, возле института сохраняется спокойная обстановка. Об инциденте свидетельствует лишь машина скорой помощи, стоящая рядом со зданием.