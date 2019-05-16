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"Какая наглость!": Путин устроил разнос после истории с детской "площадкой-призраком"

17:21
  • четверг
  • 16 мая 2019

На строительство объекта было выделено более четырех миллионов рублей, однако существует он только по документам

Владимира Путина удивила история из Рязани, где из бюджета города выделили четыре миллиона рублей на несуществующую площадку. О детской "площадке-фантоме" ему поведали на медиафоруме ОНФ в Сочи.

"Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает! Какая наглость! Многое делается, но этот случай удивительный!" - возмутился президент (цитата по ТАСС). Один из участников форума в шутку предположил, что площадка "может появиться сегодня вечером".

Глава государства рассчитывает, что руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин разберется в этой криминальной ситуации. "Надеюсь… возможность проявить свои профессиональные качества не упустит", - добавил Путин.

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