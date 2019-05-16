"Соседку свою на руках носил": Путин вспомнил о жизни без лифта

Глава России жил без лифта больше 30 лет

Президент России Владимир Путин рассказал, как он жил в доме без лифта и иногда на руках носил свою соседку на пятый этаж.

На медиафоруме ОНФ журналистка сообщила главе России о проблемах с лифтами в домах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. По ее словам, 90-летние люди больше полугода не могут выйти из своих квартир, поскольку в здании не отремонтировали лифт.

"Я представляю, знаете, если люди в возрасте - они спуститься не могут. Я сам жил без лифта почти до тридцати с лишним лет. Соседку свою на руках носил на пятый этаж, потому что лифта не было, а она не могла подняться. Не каждый раз конечно, но были такие случаи", - цитирует Путина "Газета.ru".

Российский лидер назвал такую ситуацию с лифтами безобразной. По его словам, подобные проблемы должны решаться моментально.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма в сквере возле драмтеатра.