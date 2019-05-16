Фанаты детей Пугачевой и Киркорова схлестнулись в жарких спорах

Алла-Виктория никогда не будет "порхать как бабочка"

Пользователи социальных сетей души не чают в детях Максима Галкина и Аллы Пугачевой, а также в малышах Филиппа Киркорова.

Ненароком на ум приходит сравнение отпрысков звездных семей. 7-летняя и 6-летний Алла-Виктория Киркорова и Мартин-Кристин Киркоров, по мнению фанатов, ведут себя более сдержанно, чем пятилетние двойняшки Лиза и Гарри Галкины.

Манера общения обусловлена тем, что детей Пугачевой воспитывают оба родителя – Алла и Галкин, а малышей Филипповных – только Киркоров, пишет интернет-портал "Дни.ру". Общение с детьми у Галкина и Киркорова тоже разные. Галкин проявляет больше чувств по отношению к двойняшкам, чем Киркоров к своим дочке и сыну.

"Вы делайте скидку на различие в менталитете, Алла-Виктория никогда не будет "порхать как бабочка", – пишет пользователь. Другой ему возразил, что, Киркоров – армянин, рожденный в Болгарии.