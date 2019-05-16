Лазарев устоял перед укро-провокациями британцев

Певец сочувствует Maruv

Российский певец Сергей Лазарев не поддался на провокации британского журналиста, задавшего вопрос об Украине и ее неучастии в песенном конкурсе "Евровидение".

Приехав в Израиль, артист дал интервью каналу BBC, журналист которого поинтересовался, будет ли Лазарев скучать по украинцам, которые не станут за него голосовать на "Евровидении".

Лазарев тактично ответил, что его печалит ситуация, сложившаяся на Украине из-за песенного конкурса, и что ему очень жаль, что его давняя подруга певица Maruv не сможет представить свою страну.

"Жалею, что не смогли увидеться. Думаю, Maruv себя еще покажет", - цитирует Лазарева РИА ФАН. Напомним, что Лазарев был наставником Maruv в украинском шоу "Голос страны".

"Евровидение-2019" проходит в Тель-Авиве 14-18 мая. В четверг Лазарев выступит во втором полуфинале с композицией "Scream". Певец будет бороться за путевки в финал под номером 13.

Фрагмент конкурсной песни Лазарева: