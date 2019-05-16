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Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока

19:51
  • четверг
  • 16 мая 2019

Президент также прокомментировал ряд других ключевых тем на медиафоруме ОНФ

Владимир Путин в Сочи встретился с участниками медиафорума Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость". Обсуждают реализацию национальных проектов – "Жилье и городская среда", "Здравоохранение", "Демография", "Культура", "Образование".  В зале - 500 журналистов практически со всей страны. По словам президента, такие встречи важны.

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"Вы ближе всего к людям находитесь. Чувствуете, понимаете, видите своими глазами все, что происходит на местах. И это чрезвычайно важно - дать вам возможность довести это, что вы видите и чувствуете и понимаете, до всех уровней власти. В том числе и до вашего покорного слуги, до правительства Российской Федерации. До губернаторов, руководителей муниципалитетов. Много раз говорил, еще раз повторю: основные деньги выделяются из федерального бюджета, а основные события должны происходить на местах, поэтому чрезвычайно важно видеть, что там происходит, насколько эффективно эти средства реализуются и осваиваются. Нам нужно не просто освоение денег, нам нужны результаты этих вложений – так, чтобы люди чувствовали эти результаты, чтобы страна развивалась, укреплялась, становилась мощной, удобной для жизни и имела перспективы развития на будущее", - заявил Путин.

Президенту показали сюжеты региональных телекомпаний, посвящённые проблемам на местах, передает "ТВ Центр". В одном из них поднимался вопрос о разном качестве питания в начальной школе - для так называемых платников и бюджетников. Член Центрального штаба ОНФ телеведущая Елена Малышева предложила в рамках демографического проекта обеспечить всех учеников начальной школы горячими бесплатными обедами. Владимиру Путину идея понравилась.

"Конечно, хотелось бы расширить существенным, серьезным образом количество детей, которые могут пользоваться бесплатным и качественным питанием. Но тогда мы должны посчитать объемы  финансирования и определить его источники. Мы не можем принимать решения, которые не будут реализованы. А так, конечно, сама по себе идея сделать бесплатным  для детей как можно больше чего бесплатно, и прежде всего -  питание, об этом, конечно, всегда нужно думать", - сказал глава государства.

Владимиру Путину рассказали также о том, что торговые сети по-прежнему неохотно  приходят в Крым, а цены на продукты на полуострове, несмотря на открытие автомобильной части Крымского моста, пока не падают. Президент заверил, что ситуация должна измениться с открытием железнодорожного сообщения.

"Мы этим занимаемся. Проблема известна. Вы правы, я знаю об этом. Открыть Крымский мост было недостаточно, нужно обеспечить железнодорожное сообщение. Вот когда крупномасштабный завоз пойдет товаров по всем направлениям, тогда, надеюсь, ситуация будет меняться. Но в конце года, с опережением графика, железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает. Но нужно заводить туда и сети, вы правы. Соответствующие ведомства в Москве этим занимаются. Мы знаем эту проблему и будем над ней работать", - пообещал президент.

Также Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Екатеринбурге, где прошло уже несколько акций против строительства храма в одном из городских скверов. Глава государства подчеркнул, что необходимо учитывать мнение местных жителей. И предложил провести среди населения опрос.

"Храм должен объединять людей, а не разъединять, поэтому с обеих сторон нужны какие-то шаги для того, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там проживают. Есть простой способ - провести опрос, и меньшинство должно подчиниться большинству, в этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства. Понимаете, нужно не перетягивать канат и ругаться, а сесть друг с другом и договориться, а городские власти, региональные власти должны заниматься именно этим. Найти оптимальное для проживающих там людей решение", - сказал Путин.

Участники медиафорума подняли тему так называемой "мусорной реформы". Владимир Путин сообщил, что вопрос об обращении с отходами отдан региональным властям, которые сами будут создавать местных операторов.

"Такое решение принято, это отдано на решение самих руководителей регионов, которые в целом выступают за то, чтобы создавать региональных операторов и им поручать этот вид деятельности. Я думаю, надеюсь, что это приведет к нужному результату. Мы посмотрим, что будет происходить в ближайшее время, но совершенно очевидно, что выделяемые государством на это средства должны заработать не через 25 лет, а уже сейчас люди должны видеть какой-то результат этой работы", - пояснил президент.

Речь на форуме также зашла о проблемах экологии. Одна из участниц форума высказала мнение, что природные пожары лесов в Иркутской области могут быть вызваны попытками скрыть незаконную вырубку. Глава государства ответил, что такие суждения не лишены оснований и подчеркнул - в ситуации необходимо разобраться.

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