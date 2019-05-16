Новое здание полиции открыли в районе Очаково-Матвеевское

Полицейские получили удобные кабинеты и помещения для работы с секретными документами

В столичном районе Очаково-Матвеевское введено в эксплуатацию новое здание полиции. Его возвели за два года по индивидуальному проекту в рамках программы "Безопасный город". Полицейские получили удобные кабинеты и помещения для работы с секретными документами, а также тренажерный зал и тир. В открытии отдела принял участие Сергей Собянин. Мэр рассказал, что в Москве сейчас строят ещё 15 новых зданий для правоохранителей.

Такие тренировки (см. видео) для сотрудников полиции столичного района Очаково-Матвеевское стали возможны после переезда в новое здание. Его построили в рамках городской программы "Безопасный город" по индивидуальному проекту. В нем учтены все тонкости работы полицейских.

Это раньше сотрудники райотдела ютились в неприспособленных помещениях по трем различным адресам. Сейчас на площади почти в 5,5 тысяч квадратных метров разместились с комфортом все службы. Дежурная и административная часть. Подразделения криминальной полиции и общественной безопасности. Стрелковый тир, вместительная парковка рядом с комплексом, а также подземный гараж на 17 автомобилей с собственной мойкой и мастерской. И даже специальное помещение для работы с секретными материалами с экранированной системой радиоэлектронной безопасности.

"Большие просторные кабинеты, хорошая мебель. Кабинеты полностью укомплектованы необходимой техникой, оборудованием. Также дежурная часть, служебные помещения, гараж, тир, спортзал - все оборудовано по последнему слову техники. Подчинённые очень довольны, это им позволяет в полной мере выполнять свои служебные обязанности", - сказал начальник отдела МВД по району Очаково-Матвеевское Антон Максимов.

В работе полицейского, признаются сотрудники, важна каждая деталь. Для поимки преступников в дежурной части райотдела используют в том числе хорошо зарекомендовавшую себя систему городского видеонаблюдения. На подведомственной территории установлены 16 тысяч камер. Выследить преступника - не составит труда. Немало внимания уделено и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Для них в ОВД Очаково-Матвеевское есть даже игровая комната.

"Наши инспектора проводят профилактическую работу не только взрослому населению, но и с маленькими гражданами, которым также созданы все комфортные условия. Для того, чтобы можно было работать, чтобы дети получили ту ил иную помощь от правоохранительных органов. Мы ведем профилактику административных правонарушений, оказываем помощь разным слоям населения, в том числе маленьким детям", - рассказала заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Татьяна Филимонова.

Расположенное на Очаковском шоссе трехэтажное здание возвели за два года. Все работы выполнены за счет столичного бюджета.

"Находитесь на передовой, районный отдел внутренних дел. И очень важно, чтобы были хорошие условия и для вас, и для тех, кто к вам приходит на прием, граждане, с которыми вы работаете. Мы такую программу создали, 14 зданий построили, еще 15 в стройке, но остальные капитально ремонтируем, по правде говоря таких зданий, как у вас, у нас мало", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Совместная работа правительства Москвы и столичной полиции по улучшению материально-технической базы началась девять лет назад. За это время на территории города для правоохранителей уже построили 14 новых зданий. Еще несколько десятков полностью реконструировали. И эта работа будет продолжена. В планах - новоселье у тех райотделов, которые сейчас продолжают располагаться на первых этажах жилых домов, в бывших детских садах и других неприспособленных для такой работы помещениях.

Андрей Сидоренко, Владимир Черных, Александр Савин, "ТВ Центр".