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Стала известна судьба "Северного потока-2" в случае санкций США

20:06
  • четверг
  • 16 мая 2019

В России привыкли и научились извлекать из ограничений пользу

"Газпром" сможет сам достроить газопровод "Северный поток-2", если США введут санкции против европейских партнёров проекта. Об этом заявил замглавы Минэнерго России Анатолий Яновский. Вашингтон давно выступает резко против строительства этой крупной газовой ветки в Европу и постоянно пытается выкручивать руки европейцам. Но в Евросоюзе устали идти на поводу у заокеанского патрона. Даже такая сторонница евроатлантической "дружбы", как канцлер Германии, Ангела Меркель подтвердила: газопроводу быть.

Германия оценила шансы на остановку "Северного потока-2"
Меркель решила навсегда уйти из политики

Заявления Ангелы Меркель одно смелее другого. Но не только потому, что официальный Берлин обижается на весьма агрессивную по отношению к ЕС политику нового хозяина Белого Дома или на демонстративную отмену визита госсекретаря Помпео в Германию. И дело не в том, что фрау канцлерин соскочила с иглы тотальной зависимости от США. Европейские политики становятся смелее и поворачиваются лицом не к Вашингтону, а к своему народу и его интересам, как правило, накануне выборов. На 26 мая назначено голосование по кандидатам в Европейский парламент. Германия там представлена 96 депутатами, это наибольшая делегация от одного государства-члена. И, естественно, фрау Меркель заинтересована в том, чтобы немцы проголосовали за максимальное количество путевок в Брюссель для членов курируемой ей партии. Накануне она довольно резко высказалась в сторону евробюрократов по поводу "Северного потока-2".

"Проект практически полностью утверждён. Новая Газовая директива дает Еврокомиссии больше возможностей для его опротестования. Однако и она не воспрепятствует проекту", - сказала Меркель.

"Северный поток-2" планируют завершить в этом году. Труба пройдет от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Инвестиции - как наши, так и европейские. Однозначно за стабильные и надежные поставки российского голубого топлива выступают Норвегия, Австрия и Германия, которая является главным выгодоприобретателем проекта. Категорически против - Польша, которая назло Москве по указке из Вашингтона строит резервуары для приемки дорогого СПГ из Штатов. Украина, которая боится лишиться заработка на транзите и возможности подворовывать российский газ и, конечно же, США, которые хотят заставить всех покупать свое топливо и с помощью угроз и ограничений пытаются убрать с этого рынка основного конкурента -Москву. Американские сенаторы уже подготовили законопроект о санкциях против европейских компаний и судов, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В Бундестаге такой тон со стороны якобы партнеров называют неприемлемым.

"Американцы хотят продавать свой газ на европейском рынке, и меры, которые они для этого задействуют, не всегда приятны. Эти меры направлены не только против россиян, но и целенаправленно против европейцев, например, против немецких компаний, которые участвуют в "Северном потоке-2".   Возникает впечатление, что Германия – колония США. Российский газ для нас более привлекателен, чем сжиженный по экологическим причинам. Во-вторых, исходя из цены, американский газ неконкурентоспособен по сравнению с российским", - заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Впрочем, Ангела Меркель, отстаивая "Северный поток-2", все же сделала несколько политических реверансов. Один - в сторону Киева, мол, в любом случае, украинский транзит нужно сохранить. В другом - вновь поклонилась Вашингтону, пообещав, что строительство терминалов для приема сжиженного газа из-за океана продолжится.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

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