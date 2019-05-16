ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В центре Киева возвели виселицу для Порошенко

20:44
  • четверг
  • 16 мая 2019

Политику осталось всего несколько дней до передачи власти Владимиру Зеленскому

Верховная Рада Украины спустя почти месяц после второго тура голосования назначила дату инаугурации избранного президента. Владимир Зеленский вступит в должность 20 мая, что дает ему перспективу досрочно распустить парламент. Будет ли принято это решение и кто станет новым премьер-министром страны - теперь главные вопросы украинской политической повестки.

Тимошенко или Порошенко? В Раде готовятся к новому премьеру
Зеленский ужаснулся решению Рады по дате инаугурации

315 голосов за при необходимых 266. Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая в 10 утра. Избранный президент наконец доволен, что дата его вступления в должность определилась, и не доволен работой парламента.

"Парламент наконец определил дату инаугурации. Депутатам на размышления понадобился почти месяц. Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решение без таких проволочек", - написал Зеленский.

Петр Порошенко в последние дни правления занимается важными государственными делами. На встрече с представителями стран G7 попросил и дальше поддерживать Украину. Те, в свою очередь, призвали Порошенко плавно передать власть. А лидер страны кинулся решать проблему с питьевой водой в Мариуполе.

"Подписал закон о поддержке проекта по поставке питьевой воды в Мариуполь. Соответствующий договор между правительствами Украины и Франции ратифицировал украинский парламент. По договору будут выделены около 64 миллионов евро на финансирование этого проекта. Надеюсь, и другие регионы вдохновятся примером Мариуполя", - сообщил Порошенко.

Единственное, о чем не сказал украинский президент, что 64 миллиона евро - это деньги в долг, а не подарок. Выступая перед участниками международного конкурса украинского языка имени Петра Яцика, Петр Порошенко опять напомнил о своей большой победе последних месяцев - законе об исключительности украинского языка, согласно которому граждан обязывают использовать только один язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением будут специальные инспекторы. Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, выписывать штрафы.

Тем временем, как пишут украинские СМИ, для Порошенко в центре Киева установили виселицу. Противники уходящего президента возвели постамент, где перечислены все невыполненные обещания и преступления политика.

 

Подробнее о ситуации на Украине смотрите в репортаже Дмитрия Гусева.

Читайте также:
Новости по теме
Пётр Порошенко и жители Украины
Пётр Порошенко и жители Украины
Депутаты Верховной Рады Украины
Депутаты Верховной Рады Украины
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Жители Украины
Жители Украины
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
Украинские школьники
Украинские школьники
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.