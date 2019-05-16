В центре Киева возвели виселицу для Порошенко

Политику осталось всего несколько дней до передачи власти Владимиру Зеленскому

Верховная Рада Украины спустя почти месяц после второго тура голосования назначила дату инаугурации избранного президента. Владимир Зеленский вступит в должность 20 мая, что дает ему перспективу досрочно распустить парламент. Будет ли принято это решение и кто станет новым премьер-министром страны - теперь главные вопросы украинской политической повестки.

315 голосов за при необходимых 266. Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая в 10 утра. Избранный президент наконец доволен, что дата его вступления в должность определилась, и не доволен работой парламента.

"Парламент наконец определил дату инаугурации. Депутатам на размышления понадобился почти месяц. Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решение без таких проволочек", - написал Зеленский.

Петр Порошенко в последние дни правления занимается важными государственными делами. На встрече с представителями стран G7 попросил и дальше поддерживать Украину. Те, в свою очередь, призвали Порошенко плавно передать власть. А лидер страны кинулся решать проблему с питьевой водой в Мариуполе.

"Подписал закон о поддержке проекта по поставке питьевой воды в Мариуполь. Соответствующий договор между правительствами Украины и Франции ратифицировал украинский парламент. По договору будут выделены около 64 миллионов евро на финансирование этого проекта. Надеюсь, и другие регионы вдохновятся примером Мариуполя", - сообщил Порошенко.

Единственное, о чем не сказал украинский президент, что 64 миллиона евро - это деньги в долг, а не подарок. Выступая перед участниками международного конкурса украинского языка имени Петра Яцика, Петр Порошенко опять напомнил о своей большой победе последних месяцев - законе об исключительности украинского языка, согласно которому граждан обязывают использовать только один язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением будут специальные инспекторы. Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, выписывать штрафы.

Тем временем, как пишут украинские СМИ, для Порошенко в центре Киева установили виселицу. Противники уходящего президента возвели постамент, где перечислены все невыполненные обещания и преступления политика.

Подробнее о ситуации на Украине смотрите в репортаже Дмитрия Гусева.