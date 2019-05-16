"Дети, полудети": Серов накинулся на юных участников "Голоса"

Такими темпами в эфире скоро запоют младенцы

Певец Александр Серов с раздражением относится к шоу "Голос.Дети", поскольку в погоне за рейтингом организаторы переходят все грани допустимого.

Артисту не нравится, когда дети поют взрослые песни в современных аранжировках. В 10 лет нужно петь "Крокодила Гену", рассказал Серов "Вечерней Москве".

"Участники — дети, полудети, старики... Если так пойдет и дальше, скоро запоют в эфире грудные младенцы и будут соревноваться, кто лучше орет", - заметил певец.

Ранее сообщалось, что "Первый канал" аннулировал результаты финала шоу "Голос. Дети", в котором победу одержала дочь Алсу. Это произошло после того, как компания Group-IB выявила, что Микелла Абрамова получила более восьми тысяч голосов через SMS-сообщения и 30 тысяч через телефонные звонки.

Алсу и ее представители пока не прокомментировали эту ситуацию.