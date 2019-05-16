Кадры последствий взрыва в московском институте

Два сотрудника порезались стеклом

Появились подробности взрыв баллона с газом в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина на юге Москвы.

По последним данным, в лаборантской взорвался 40-литровый баллон с гелием. Причиной ЧП стал заводской брак емкости.

Разрушений здания нет, пострадали только лабораторные приборы и мебель. Двое сотрудников института получили резанные раны из-за разбившегося стекла, сообщили в СК. Их жизни никто не угрожает. В свою очередь в Минобороны говорят об одном пострадавшем.

Следственный комитет начал проверку, пишет ТАСС. В настоящее время проводятся работы для установления всех причин произошедшего. Институт работает в штатном режиме, все разрушения планируют убрать в течение суток.

ЧП произошло днем 16 мая в одном из Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина на Ленинском проспекте. Пожара после взрыва баллона не было.