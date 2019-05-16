Какие поручения раздал Путин по итогам форума в Сочи

Президент ответил на острые вопросы журналистов и напомнил чиновникам об особой ответственности

Владимир Путин в Сочи встретился с участниками медиафорума Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость". Вместе с журналистами, работающими в самых разных уголках страны, президент обсудил ситуацию с реализацией национальных проектов на местах - в малых городах и поселках. Владимиру Путину показали сюжеты региональных телекомпаний, посвящённые наиболее острым проблемам в экономике, медицине, образовании, экологии. Глава государства высказывал свою оценку увиденному и давал конкретные поручения министрам - члены правительства также присутствовали на сегодняшней встрече.

Журналисты, главные редакторы, блогеры - более пятисот человек со всей страны. Объективны, беспристрастны, независимы, но, самое главное, не понаслышке знают о проблемах в своих регионах. Здесь на медиафоруме Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость" они попытаются найти пути их решения.

"Мы приехали с Удмуртской республики, я направляла материалы по здравоохранению. Тема сегодня животрепещущая. Я писала материал о преобразовании нашей районной больницы", - рассказала корреспондент газеты "Пригородные вести" (Удмуртия) Екатерина Демышева.

Принципиально новый формат работы. На огромном экране - сюжеты и заметки региональных СМИ. В зале, помимо президента, находятся министры. Разговор конкретный и обстоятельный. Журналисты, отмечает Владимир Путин, находятся ближе всего к людям.

"Вы ближе всего к людям находитесь. Чувствуете, понимаете, видите своими глазами все, что происходит на местах. И это чрезвычайно важно - дать вам возможность довести это, что вы видите и чувствуете и понимаете, до всех уровней власти. В том числе и до вашего покорного слуги, до правительства Российской Федерации. До губернаторов, руководителей муниципалитетов. Много раз говорил, еще раз повторю: основные деньги выделяются из федерального бюджета, а основные события должны происходить на местах, поэтому чрезвычайно важно видеть, что там происходит, насколько эффективно эти средства реализуются и осваиваются. Нам нужно не просто освоение денег, нам нужны результаты этих вложений – так, чтобы люди чувствовали эти результаты, чтобы страна развивалась, укреплялась, становилась мощной, удобной для жизни и имела перспективы развития на будущее", - заявил Путин.

Подробнее о том, как прошел медиафорум, смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Матвея Шествакова.