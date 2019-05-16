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Путин запретил использовать "старые заделы" в ракетной отрасли

21:07
  • четверг
  • 16 мая 2019

Необходимо двигаться вперед, считает президент

Владимир Путин провел третье из серии совещаний по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и обсудил с руководством военного ведомства и предприятий ОПК состояние и перспективы развития орбитальной составляющей Воздушно-космических сил. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Президент сообщил, что за последние шесть лет состав группировки космических аппаратов военного и двойного назначения увеличили в полтора раза и обновили практически на 80%. Также последовательно развивается космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении, который за три года зафиксировал пуски более 150 баллистических ракет и ракет-носителей. Владимир Путин подчеркнул, профильным предприятиям и конструкторским бюро важно чётко выполнять все задания гособоронзаказа и вести работу в тесном взаимодействии с ВКС.

"Хорошо известно о накопившихся системных проблемах в ракетно-космической отрасли. Безусловно, их нужно решать. И главное, говорил уже об этом неоднократно,  нельзя бесконечно эксплуатировать старые заделы, необходимо двигаться вперед. Планомерно наращивать и развивать орбитальную группировку космических аппаратов военного и двойного назначения. Особое внимание стоит обратить на строгое соответствие всей линейки продукции требованиям тактико-технических заданий по разработке новейших космических систем и комплексов", - заявил Путин.

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