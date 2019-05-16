Пенсионерка-дебошир подралась с бортпроводником

Усмирить пассажирку удалось лишь наряду полиции

65-летняя уроженка Владимирской области устроила дебош на борту самолета, следовавшего из Москвы в Симферополь.

Перед посадкой или во время полета пенсионерка немного приняла на грудь, одна этого ей хватило для того, чтобы начать вести себя агрессивно. Прилетев в Симферополь, женщина поспешила на выход, однако бортпроводник попросил ее вернуться на место и пристегнуть ремень. В ответ женщина устроила скандал, а затем и вовсе набросилась с кулаками на работника авиакомпании.

Дебоширку задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Сотрудники транспортной полиции начали проверку по факту произошедшего, пишет интернет-портал "Дни.Ру".

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