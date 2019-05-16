Порошенко довел Юнкера до слез

Политики виделись в Брюсселе в последний раз

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время последней встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Минувшая поездка в Брюссель по случаю 10-й годовщины "Восточного партнерства" была последней для украинского лидера, через четыре дня на посту президента его сменит Владимир Зеленский.

Юнкер пригласил Порошенко в свой кабинет. Политики некоторое время разговаривали, а затем тепло обнялись. "Он очень умилился, скажу честно, он даже начал плакать. Ему тоже стало грустно. Как он сказал, за 5 лет они почти сроднились", - рассказал глава администрации президента Константин Елисеев в эфире украинского телеканала "Прямой".

Украинские пользователи социальных сетей такую сентиментальность между двумя политиками не оценили и принялись ерничать в комментариях. "Юнкер правда сентиментальный алкаш, а наш пьянь беспросветная", "Украинский народ тоже будет плакать 20 мая ... от радости (20 мая – состоится инаугурация Зеленского – прим.ред)", "Не прослезился, а замироточил, слава Томосу и Петру Алексеевичу!".

Ранее председатель ЕК похлопал Порошенко по затылку. Украинский лидер остался невозмутим.