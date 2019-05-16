Названа стоимость накрутки результатов на финале "Голос.Дети"

В Group-IB подсчитали, сколько могло быть потрачено на организацию фальшивых звонков и СМС за Микеллу Абрамову

Компания Group-IB опубликовала расширенные итоги расследования накрутки голосов на шоу "Голос.Дети". Эксперты оценили, сколько стоила победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой в песенном конкурсе.

По данным специалистов, в среднем по рынку один "купленный" голос может стоить от 60 до 80 рублей. Таким образом, сообщили в компании РИА Новости, накрутка более 38 тысяч голосов могла стоить от 2,28 до 3,04 миллиона рублей.

Представитель Group-IB заявил о возможности выяснить, какая компания занималась накруткой. Однако, как пояснили в компании, на данном этапе такая задача перед экспертами не стояла.

В четверг стало официально известно, что результат дочери Алсу на "Голосе", который позволил ей победить в конкурсе – фейк. Компания Group-IB пришла к выводу, что Микелла Абармова выиграла за счет ботов.

Народ в ответ на публикацию итогов расследования пришел в ярость. На юных участников "Голоса" накинулся певец Александр Серов. Не остался в стороне и музыкант Юрий Лоза. В разговоре с ТВЦ.RU он выступил против песенных конкурсов с участием детей.

Видео: Микелла Абрамова играет на укулеле

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