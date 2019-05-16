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США ввели санкции против приближенных Кадырова

22:44
  • четверг
  • 16 мая 2019

В черный список попали пять россиян

Минфин США расширил санкции против России и внес в новый черный список пять россиян. В него попали Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и командир спецотряда "Терек" Абузайд Висмурадов. Кроме того, под санкции попал сам отряд.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя новости о санкциях США, отметил, что "авторы писулек" находятся в его списке. "Новость покруче, чем обнаружение жизни на Марсе. Как говорится, где Магнитский, а где Чечня? С какого боку привязывают отряд "Терек" к Магнитскому?" – возмутился Кадыров в Telegram.

Санкции против "Терека" были введены в рамках "закона Магнитского", принятого в США в 2012 году. Закон позволяет вводить санкции против лиц, причастных к нарушению прав человека в России.

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