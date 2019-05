Лазарев в финале Евровидения выступит пятым

Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал конкурса "Евровидение-2019", который проходит в Тель-Авиве. В субботу он выступит там под пятым номером.

По словам организаторов шоу, порядок выступлений назначается таким образом, чтобы каждое из них имело возможность выделиться. Принимая решение об очередности выступлений участников, продюсеры проводят анализ. Они смотрят на жанр музыки, на то, исполняется ли песня сольным артистом или группой, а также на использование реквизита, темп композиции и различные другие аспекты представления.

Not so silent and innocent! @SergeyLazarev returns to the Eurovision stage with an emotional performance of Scream.#DareToDream #Eurovision #RUS pic.twitter.com/gaIiZSpN0f