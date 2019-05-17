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Лазарев в финале Евровидения выступит пятым

08:24
  • пятница
  • 17 мая 2019

Российский певец показал себя в полуфинале

Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал конкурса "Евровидение-2019", который проходит в Тель-Авиве. В субботу он выступит там под пятым номером.

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По словам организаторов шоу, порядок выступлений назначается таким образом, чтобы каждое из них имело возможность выделиться. Принимая решение об очередности выступлений участников, продюсеры проводят анализ. Они смотрят на жанр музыки, на то, исполняется ли песня сольным артистом или группой, а также на использование реквизита, темп композиции и различные другие аспекты представления.

 

 

Первым выступит представительница Мальты, передает ТАСС. После этого на сцене окажутся музыканты из Албании, Чехии и Германии. Затем выступит представитель России. Далее все увидят номера от певцов из Дании, Сан-Марино, Северной Македонии, Швеции, Словении, Кипра, Нидерландов и Греции.

Затем наступит вторая часть концерта. На сцену выйдут конкурсанты из Израиля, Норвегии, Великобритании, Исландии, Эстонии, Белоруссии, Азербайджана, Франции, Италии, Сербии, Швейцарии и Австралии. Последней станет Испания. Ее представитель выступит под 26 номером.

В этом году песенный конкурс "Евровидение" проходит в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Лазарев готов покорять сердца зрителей песней Scream.

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