"Любимый Валечка": Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным

Примадонна не сдержала чувств, увидев старого друга

Алла Пугачева и Максим Галкин посетили вечеринку модельера Валентина Юдашкина. Дизайнер провел модный показ в честь открытия летней веранды своего ресторана.

Примадонна была так впечатлена вечером, что поделилась кадрами с поклонниками, опубликовав несколько видео в Stories личного Instagram. На одном из фрагментов - момент закрытия шоу, когда Валентин Юдашкин вышел к гостям, поблагодарить их за поддержку.

Алла Пугачева при виде старого друга не смогла сдержать эмоций. "Наш любимый Валечка! Здоровья тебе и счастья самый светлый человек в моей жизни. Самый мужественный", – заявила певица.

При этом рядом с Примадонной сидел ее муж Максим Галкин. Признание в любви к другому мужчине он воспринял спокойно. Юморист и сам выкрикивал слова одобрения Юдашкину.

Кроме того Галкин опубликовал в Instagram фото с Примадонной. На снимке Алла Борисовна в светлой тунике свободного кроя. Пугачева широко улыбается и выглядит роскошно.

Напомним, в 2016 году Валентин Юдашкин не смог самостоятельно представить коллекцию на Неделе моды в Париже – его пришлось подменять дочери Галине. Говорили тогда, что Юдашкин попал в больницу, и ему назначена операция. Позже Иосиф Кобзон сообщил, что у модельера рак.

После этого Юдашкин подтвердил, что борется с онкологией, и признался, что попросил близких не распространяться. О болезни долго не знали даже сотрудники его модного дома.