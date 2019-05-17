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Боевики готовят в Идлибе провокацию с химоружием против России

09:05
  • пятница
  • 17 мая 2019

Об этом узнали в Минобороны нашей страны

Боевики группировки "Джебхат-ан-Нусра" (запрещена в России) планируют обвинить Россию в применении химического оружия в провинции Идлиб. Такую информацию получил в ночь на пятницу российский Центр по примирению враждующих сторон.

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По словам жителей населенного пункта Серакаб, провокация готовится в данном районе. Для этого террористы уже доставили туда обломки российских авиационных фугасных боеприпасов, передает "Газета.Ru".

"Целью провокации является обвинение ВКС России в якобы применении "химического оружия" против мирного населения провинции Идлиб.

Имитацию якобы "отравления" сирийцев рядом с осколками авиационных боеприпасов планируется снять на видео, чтобы распространить данные съемки в социальных сетях и западных СМИ", - сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Видео: обстрел боевиками Идлиба 

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