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Примет ли Зеленский решение о роспуске Рады

10:03
  • пятница
  • 17 мая 2019

Ситуацию на Украине обсудили в программе "События. 25-й час"

Примет ли Владимир Зеленский решение о роспуске Верховной Рады? Какую роль будет играть Игорь Коломойский в украинской политике с приходом нового президента? И кто войдет в состав правительства?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"И со стороны парламента, и со стороны Зеленского это была политическая игра. Я бы даже сказал, популистская. Потому что оснований для роспуска парламента очень немного", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин
Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин
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