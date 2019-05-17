Примет ли Зеленский решение о роспуске Рады

Ситуацию на Украине обсудили в программе "События. 25-й час"

Примет ли Владимир Зеленский решение о роспуске Верховной Рады? Какую роль будет играть Игорь Коломойский в украинской политике с приходом нового президента? И кто войдет в состав правительства?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"И со стороны парламента, и со стороны Зеленского это была политическая игра. Я бы даже сказал, популистская. Потому что оснований для роспуска парламента очень немного", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.