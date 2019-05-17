Истребитель F-16 врезался в здание в США (видео)

На борту были боеприпасы

В Калифорнии (США) истребитель F-16 рухнул на нежилое здание рядом с территорией авиабазы. Летчик катапультировался перед самым падением. Он приземлился на ВПП. Его госпитализировали.

Самолет же пробил крышу склада. На его борту были боеприпасы. Инцидент произошел в 15:45 по времени Западного побережья США (01:45 по московскому времени), сообщает ТАСС со ссылкой на CBS.

Между тем, CNN передает, что причиной крушения истребителя мог стать отказ гидравлической системы самолета. Кроме того, отмечается, что летчик не получил серьезных травм.

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