Доходы россиян резко возрастут

Этому должен помочь частный сектор

В следующем годы доходы россиян начнут расти ускоренными темпами. Такой вывод сделали специалисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. По их расчетам, рост составит 2,9%. Основная причина увеличения благосостояния граждан – увеличенные зарплаты в частном секторе, а также повышение пенсий.

Однако с выводами ИНП РАН не согласны эксперты. По их мнению, особых предпосылок для улучшения жизни россиян нет, а реальный рост доходов составит не более 1%.

"Расчеты Росстата не отражают настоящего потребления среднего домохозяйства. Так, например, не предусмотрены расходы на интернет, мобильный телефон, а посещение театра или кино запланировано всего один раз в год", - приводит газета "Известия" мнение аналитика Алексея Антонова.

Накануне было опубликовано исследование, проведенное холдингом "Ромир", о том, какая сумма необходима для нормальной жизни в нашей стране. Выяснилось, что среднестатистической семье, состоящей из трех человек, нужно не менее 78 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что до конца 2019 года число россиян, которые живут за чертой бедности, должно сократиться на 20%.

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