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"Не уважают Россию и русских": актер отказался сниматься в западных фильмах

09:30
  • пятница
  • 17 мая 2019

До этого он уже имел опыт участия в съемках американского триллера

Знаменитый российский актер Сергей Пускепалис признался, что отказывается от участия в съемках фильмов в Европе и США. По его словам, ему довольно часто это предлагают.

"Мне не нравится, как в западных фильмах показывают русского человека. Не хочу участвовать там, где не уважают Россию и русских", — заявил он.

Ранее Пускепалис принимал участие в съемках фильма "Черное море" с Джудом Лоу, передает сайт газеты "Вечерняя Москва". Также в том фильме снимались Скут МакНэри, Бен Мендельсон,  Константин Хабенский, Григорий Добрынин, Сергей Векслер и другие известные актеры.

Сергей Пускепалис является обладателем "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за лучшую мужскую роль. Он также известен по таким фильмам, как "Битва за Севастополь", "Елки", "Метро", "Ледокол" и многим другим.

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