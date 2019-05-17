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Трудовые книжки россиян перевели в электронный формат

09:59
  • пятница
  • 17 мая 2019

ПФР решил не дожидаться, когда Госдума примет законопроект об электронных трудовых книжках

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки граждан страны, не став дожидаться принятия соответствующего законопроекта Госдумой. По данным Минтруда, документ должен заработать уже в начале нового года.

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"В тестовом режиме электронные трудовые будут действовать в течение 2020 года: с 1 января работодатели начнут передавать сведения о работнике в информационную систему ПФР. С 2021 года норма станет обязательной для всех работодателей", - пишет в пятницу "Известия".

Отмечается, что новшество сильно облегчит жизнь россиян. Так, при поступлении на работу можно будет отправить в отдел кадров цифровой вариант трудовой книжки, избежав бюрократических проволочек.

Между тем эксперты опасаются, что к работе по новым правилам могут оказаться готовы не все работодатели. Это относится, прежде всего, к малым компаниям в регионах, семейным предприятиям и фермерским хозяйствам.

В августе прошлого года сообщалось, что Пенсионный фонд России планирует использовать технологию блокчейн для отслеживания информации о трудовых договорах между работодателями и сотрудниками.

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