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Меган Маркл разогнала всю прислугу и оставила новорожденного сына без няни

09:52
  • пятница
  • 17 мая 2019

С Арчи сидит мама актрисы Дориа Рагланд

Принц Гарри и Меган Маркл переехав во Фрогмор-коттедж, расположенный в пригороде Лондона, остались без прислуги. Сейчас герцог и герцогиня Сассекские всю работу по дому делают сами.

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Как Меган Маркл изменила принца Гарри. Фото

Во Фрогмор-коттедже нет даже няни. С Арчи сидит мама Меган Дориа Рагланд. "Она всегда рядом. Пара выделила ей собственное крыло в новом коттедже", – рассказала королевский обозреватель Кэти Николл в интервью The Daily Mail 

Точной информации, почему Гарри и Меган остались без прислуги, нет. По одним данным, никто не захотел работать с капризной женой принца, по другим, Маркл справляется и сама, но в будущем планирует подобрать себе надежную команду обслуги.

В одном из интервью Меган утверждала, что хочет нанять для сына гувернера мужчину. Важным условием для кандидатов будет американское происхождение.

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