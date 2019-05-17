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"Гага может отдыхать": фото полуголой Шейк взорвало Сеть

10:23
  • пятница
  • 17 мая 2019

Модель показала грудь после разрыва с Брэдли Купером

Русская супермодель Ирина Шейк, которая недавно рассталась с отцом своей дочери актером Брэдли Купером, продолжает будоражить поклонников откровенными фотографиями. 
История любви Брэдли Купера и Ирины Шейк. Фото

В ночь на 17 мая модель опубликовала в Instagram свой снимок в черном бюстгальтере. Пышная грудь, страстный макияж и небрежная прическа - такой образ Шейк пришелся по душе более чем 300 тысячам интернет-пользователей, которые оставили под фото отметку "Нравится". 

"У тебя идеальное лицо. Никакой хирургии, никакого ботокса, никаких филлеров. Просто чистая красота. Гага с лошадиным лицом может отдыхать", - написал поклонник 33-летней модели. "Самая красивая женщина, которую я когда-либо видел", "И бог создал совершенство", "Королева", "Нельзя быть красивой такой" – такие комментарии собрал снимок полуобнаженной девушки.  

Супермодель не просто решила покрасоваться в нижнем белье. Таким образом она прорекламировала итальянскую марку одежды. С этим брендом она сотрудничает больше десяти лет.

Отметим, что Ирина Шейк, хоть и выглядит выше всех похвал, переживает не лучшие времена. В начале мая стало известно, что она рассталась с Брэдли Купером, с которым они встречались с 2015 года. Пару лет назад у них родилась дочка Лея. По слухам, артист закрутил роман с певицей Леди Гагой, вместе с которой он снялся в романтическом фильме "Звезда родилась". 

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