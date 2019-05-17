В Москве прощаются с Сергеем Доренко (видео)

На траурную церемонию пришли друзья и коллеги журналиста

В Москве в пятницу прощаются с Сергеем Доренко. Журналист скончался 9 мая - ему было 59 лет. Траурная церемония проходит на Троекуровском кладбище - с утра туда приходят его близкие, друзья и коллеги, передает "ТВ Центр".

Дату прощания назначили после повторной судебно-медицинской экспертизы, которая показала: причиной смерти стал разрыв аорты. Сергей Доренко работал на телевидении с 1985 года, возглавлял дирекцию информационных программ на ОРТ. В 2005-м вел программу на "Эхе Москвы", пять лет трудился в "Русской службе новостей". А в 2014-м стал главным редактором радиостанции "Говорит Москва", где и проработал до конца жизни.

Доренко не боялся поднимать самые острые проблемы, и, по отзывам коллег, действительно мог словом влиять на происходящее вокруг.

"Он человек уникальный был. Я знал, что он интересный, что он талантливый, мы же все его смотрели и слушали", - рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.