Рада перехитрила Зеленского и избежала роспуска

На Украине распалась парламентская коалиция

Петр Порошенко подписал указ о подготовке к инаугурации Владимира Зеленского. После этого избранный президент сможет полноправно приступить к своим обязанностям, но депутаты продолжают всеми способами цепляться за власть. И в пятницу пошли на неожиданный шаг, который заблокировал главе государства возможность провести досрочные парламентские выборы.

В борьбе с Зеленским Рада не намерена сдаваться: депутаты тянули с датой инаугурации до последнего. А в пятницу, похоже, нашли способ досидеть в своих креслах. На утреннем заседании партия "Народный фронт" объявила о выходе из парламентской коалиции "Европейская Украина", передает "ТВ Центр".

"Коалиция, сформированная в 2014 году, и действовавшая до сегодняшнего дня, выполнила свои задачи. За пять лет этот парламент, два правительства и украинская власть в целом провели изменений больше, чем за два предыдущих десятилетия. Мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности с 17 мая 2019 года. И инициируем формирование новой коалиции с новой повесткой дня", - заявил глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

По закону, отсутствие коалиции - одно из оснований для роспуска парламента. У депутатов после выхода "Народного фронта" есть 30 дней создания нового большинства. Точка невозврата для Зеленского - 27 мая, после этого роспуск Рады будет уже невозможен. Вряд ли депутаты станут спешить. Поторопить их может лишь сам избранный президент. Накануне его советник подтвердил готовность Зеленского попрощаться с парламентом. Ну а если не получится, то хотя бы помочь им доработать достойно.

Новые парламентские выборы, похоже, уже начинаются. Соцопросы тех, кто определился, что пойдет голосовать, показывают: поддержать партию Зеленского "Слуга народа" готовы почти 40%. Около 11% у "Оппозиционной платформы за жизнь" Юрия Бойко, 9% - у "Батькивщины" Тимошенко. Не преодолевают 5-процентный барьер радикалы Ляшко и "Народный фронт". Блок Петра Порошенко "Солидарность" поддерживают 10 с половиной процентов. Но всё сильней звучат голоса тех, кто требует наказать уходящую власть.

Выступая в Раде, премьер-министр Украины, видимо, напоследок сделал красивый жест и предложил снять неприкосновенность с депутатов и других чиновников. Премьер заявил также, что парламент и кабинет министров будут работать до очередных выборов в Раду.

Иван Колесников, "ТВ Центр".