Макрон сделал скандальное заявление о США

Политик раскритиковал Вашингтон

Неожиданно резкая критика в адрес Вашингтона прозвучала из Франции. Выступая на конференции по цифровым технологиям, президент Эммануэль Макрон заявил, что Дональд Трамп практически не контролирует внутренние процессы в стране.

По словам главы Пятой республики, вся власть в США по сути принадлежит крупным частным корпорациям, которые ни от кого не зависят. И это в итоге приводит к ущемлению прав рядовых американцев.

"В США сегодня создана модель, которая полностью управляется крупными частными игроками, за которыми нет никакого демократического контроля. Так что там больше нет правительства, которое способно гарантировать соблюдение вашего права на частную жизнь или по части политики в области изменения климата", - заявил Макрон.

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