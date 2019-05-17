Задержаны активисты в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне

Добровольцы находились в представительстве легально и по просьбе законного венесуэльского правительства

Грубое нарушение международного права. Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал действия американских властей. Десятки полицейских и агентов спецслужб задержали активистов, которые защищали посольство республики в Вашингтоне.

Один из самых престижных районов Вашингтона уже почти месяц просыпается под вой полицейских сирен и революционные гимны. Сторонники лидера венесуэльской оппозиции требуют освободить посольство Боливарианской республики, передает "ТВ Центр".

Дипмиссия прекратила свою работу еще в апреле, когда госдепартамент США фактически выдворил дипломатов. Однако активисты, которых само правительство Венесуэлы и пригласило, продолжали защищать здание. И вот, под оголтелые крики толпы, в сопровождении полиции посольство покидают последние сторонники Мадуро. Сам президент назвал произошедшее "грубой акцией против международного права и уважения посольств в мире".

Мадуро пообещал обратиться с жалобой в ООН. Там, судя по всему, больше настроены на диалог. Накануне действующий президент впервые обсудил ситуацию в стране с членами международной контактной группой, куда вошли представители 8 стран ЕС.

Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года. В черный список вошли и госчиновники, и целый ряд компаний, в том числе нефтяной гигант Petróleos de Venezuela. Банк Англии отказал республике в выдаче ее собственных золотых слитков на сумму более миллиарда долларов. А на днях Вашингтон пошёл еще дальше и приостановил воздушное сообщение с Каракасом. Причём власти Боливарианской республики подчёркивают, что готовы вести переговоры с демократической частью оппозиции. Так, представители сторон уже дважды встречались в Осло по приглашению Норвегии. Однако Хуан Гуайдо - самопровозглашенный лидер - настаивает:

"Это не переговоры ни в коем виде. Это усилия Норвегии выступить в качестве посредника, длящиеся многие месяцы. Нет никакой разницы между этой встречей в Норвегии и другими. Просто ещё одна инициатива страны, которая хочет сотрудничать".

Для обычных венесуэльцев подобные инициативы - пустой звук. Однако гражданской войны здесь не хочет никто.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".