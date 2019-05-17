В Севастополе проходит кинофестиваль "Победили вместе"

Это не только один из самых масштабных конкурсов для документалистов, но и площадка для международного диалога

Более 200 участников из 34 стран мира. Рекордное количество заявок. В Севастополе проходит 15 международный кинофестиваль "Победили вместе". Документальные ленты, очерки, сериалы.

Полтысячи заявок из 34 стран и 37 российских регионов России - рекорд фестиваля. Растёт не только количество участников, но и территория показа. Впервые сразу два города: в Севастополе можно увидеть новые картины, а победителей прошлых лет - в Москве, передает "ТВ Центр".

Почти 90 картин разных форматов. Отдельная номинация - телевизионная документалистика. Фильмы, сериалы, циклы передач, очерки-портреты. Герои - спортсмены, художники, военные и обычные люди.

В Севастополе фильмы идут в двух кинотеатрах. Показы с утра до вечера. В кулуарах можно пообщаться с европейскими режиссёрами. Они не боятся санкций и в своих картинах рассказывают, каким должно быть гражданское общество.

Среди участников - француз Дмитрий Корнилов, потомок великого адмирала. В прошлом году он привозил сюда фильм о белых эмигрантах. А теперь хочет снять кино о восприятии России европейцами. В одной из главный ролей - Пьер Ришар.

Идея фестиваля появилась 15 лет назад у севастопольских героев Советского Союза. Они хотели сохранить память о подвиге народов СССР и стран антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой. О значимости великой Победы участники фестиваля говорили на форуме.

А ещё фестиваль это возможность для молодых режиссёров получить поддержку опытных кинематографистов. За 15 лет фестиваль стал одним из самых масштабных международных конкурсов для документалистов и еще одной площадкой для диалога между Россией и зарубежными странами. В первую очередь, это укрепление мирных отношений - то, чего достигли наши прадеды после победы над фашизмом.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".