Стали известны жуткие подробности последних часов жизни Марьянова

Актеру не вызывали врачей, несмотря на его жалобы

Стали известны подробности последних часов жизни актера Дмитрия Марьянова, который скончался в октябре 2017 года в возрасте 47 лет.

"Комсомольская правда" пишет, что в день смерти артист пожаловался сотрудникам реабилитационного центра "Феникс" на плохое самочувствие и боли в ноге. "Сотрудники не меньше десяти раз звонили директору центра "Феникс" Оксане Богдановой и сообщали, что Дмитрий в тяжелом состоянии, что ему нужна госпитализация", - рассказал источник газеты. Богданова, зная о проблемах с сердцем у актера, запретила своим подчиненным вызывать врачей и велела дать ему "галоперидол и "феназепам", которые могут применяться только в условиях медучреждения.

Когда Дмитрий Марьянов потерял сознание, один из пациентов расположенного в Лобне "Феникса" вызвал скорую. Врачи задержались в пути, поэтому актера увезли в больницу на попутной машине, но было уже поздно. Он скончался от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. По мнению специалистов, актера можно было спасти, окажись он в клинике после первых жалоб на недомогание.

Сообщается, что в центре "Феникс" страдавший от алкоголизма Марьянов провел девять дней. В этом учреждении работали в основном бывшие пациенты, людей с медицинским образованием там не было.

На данный момент Следственный комитет Московской области собирается передавать в суд уголовное дело о гибели актера. Оксана Богданова обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в оставлении человека в опасности. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что Дмитрий Марьянов снялся в десятках фильмов, среди которых "День радио", "Президент и его внучка", "Русский регтайм", "Дорогая Елена Сергеевна". С 2003 по 2017 он входил в "Квартет И".

Ранее сообщалось, что незадолго до смерти Марьянов хотел уйти от жены, с которой они прожили вместе около пяти лет.