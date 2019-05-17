ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стали известны жуткие подробности последних часов жизни Марьянова

11:00
  • пятница
  • 17 мая 2019

Актеру не вызывали врачей, несмотря на его жалобы

Стали известны подробности последних часов жизни актера Дмитрия Марьянова, который скончался в октябре 2017 года в возрасте 47 лет. 

В деле о смерти Дмитрия Марьянова появился новый поворот
Вдова Дмитрия Марьянова подтвердила возбуждение нового уголовного дела
После смерти Марьянова СК возбудил дело против директора медцентра

"Комсомольская правда" пишет, что в день смерти артист пожаловался сотрудникам реабилитационного центра "Феникс" на плохое самочувствие и боли в ноге. "Сотрудники не меньше десяти раз звонили директору центра "Феникс" Оксане Богдановой и сообщали, что Дмитрий в тяжелом состоянии, что ему нужна госпитализация", - рассказал источник газеты. Богданова, зная о проблемах с сердцем у актера, запретила своим подчиненным вызывать врачей и велела дать ему "галоперидол и "феназепам", которые могут применяться только в условиях медучреждения. 

Когда Дмитрий Марьянов потерял сознание, один из пациентов расположенного в Лобне "Феникса" вызвал скорую. Врачи задержались в пути, поэтому актера увезли в больницу на попутной машине, но было уже поздно. Он скончался от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. По мнению специалистов, актера можно было спасти, окажись он в клинике после первых жалоб на недомогание. 

Сообщается, что в центре "Феникс" страдавший от алкоголизма Марьянов провел девять дней. В этом учреждении работали в основном бывшие пациенты, людей с медицинским образованием там не было. 

На данный момент Следственный комитет Московской области собирается передавать в суд уголовное дело о гибели актера. Оксана Богданова обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в оставлении человека в опасности. Ей грозит до семи лет лишения свободы. 

Напомним, что Дмитрий Марьянов снялся в десятках фильмов, среди которых "День радио", "Президент и его внучка", "Русский регтайм", "Дорогая Елена Сергеевна". С 2003 по 2017 он входил в "Квартет И". 

Ранее сообщалось, что незадолго до смерти Марьянов хотел уйти от жены, с которой они прожили вместе около пяти лет.  

Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.