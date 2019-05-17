Обнаружена неожиданная опасность приготовленной пищи

Таковы итоги очередного исследования

Приготовленная пища опасна для здоровья. К такому выводу пришли американские ученые в ходе исследований.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 20 человек. Их средний возраст достигал 31 года. В течение 14 дней всех кормили обработанной пищей. Это сухой завтрак, цельное молоко с добавлением клетчатки, маргарин, а также маффин.

Затем в течение последующих двух недель им подавали только необработанные продукты. В этот список входили фрукты, ягоды, оливковое масло и греческий йогурт, передает ФАН со ссылкой на MedicalXpress.

Участники эксперимента питались три раза в день, имели неограниченный доступ к бутилированной воде, а также к соответствующим их диете закускам.

В итоге, спустя месяц после проведения эксперимента с поеданием сначала обработанных продуктов, а затем необработанных, выяснилось, что первые две недели все поправлялись примерно на килограмм. Но спустя еще 14 дней показатели здоровья возвращались в норму.

Ранее ученые из США выяснили, как можно не ограничивать себя в еде, но при этом не набирать лишнего веса. В частности, нужно следовать средиземноморской диете и есть большое количество овощей, фруктов, оливкового масла, рыбу и обезжиренные молочные продукты.

Кроме того, японские ученые напомнили о пользе употребления риса. Они убедились, что в странах, где жители активно используют его в повседневном рационе, уровень ожирения значительно ниже.

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