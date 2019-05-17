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Джоли устроила истерику, увидев Питта с другой

11:42
  • пятница
  • 17 мая 2019

Актер заключил в объятия свою коллегу

Голливудскую актрису Анджелину Джоли расстроила фотография, на которой ее бывший муж Брэд Питт обнимается со своей подругой Леной Данэм. 

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Celebrity Insider пишет со ссылкой на свой источник, что Джоли по-прежнему не приняла того факта, что Питт может встречаться с другой женщиной. Именно поэтому на нее произвел неприятное впечатление снимок, на котором бывший супруг прижимает к себе звезду сериала "Девочки" Лену Данэм. На днях она устроила благотворительную вечеринку по случаю своего 33-летия и пригласила многих звездных друзей. 

"Энджи надеется, что Брэд счастлив, - сказал источник издания. - Но она не хочет думать о свиданиях Брэда, будучи уверена, что и Брэд не хочет знать о том, чем она занимается".

По данным СМИ, Брэда Питта и Лену Данэм связывает крепкая дружба. Судя по всему, пока актер, как и его экс-супруга, не ищет романтических отношений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lena Dunham (@lenadunham)

Ранее сообщалось, что внешность похудевшей до 42 килограммов Анджелины Джоли поразила зрителей, которые увидели трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы".

Видео: Передача ТВ Центра "Обложка. Громкие разводы"

 

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