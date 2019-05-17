Джоли устроила истерику, увидев Питта с другой

Актер заключил в объятия свою коллегу

Голливудскую актрису Анджелину Джоли расстроила фотография, на которой ее бывший муж Брэд Питт обнимается со своей подругой Леной Данэм.

Celebrity Insider пишет со ссылкой на свой источник, что Джоли по-прежнему не приняла того факта, что Питт может встречаться с другой женщиной. Именно поэтому на нее произвел неприятное впечатление снимок, на котором бывший супруг прижимает к себе звезду сериала "Девочки" Лену Данэм. На днях она устроила благотворительную вечеринку по случаю своего 33-летия и пригласила многих звездных друзей.

"Энджи надеется, что Брэд счастлив, - сказал источник издания. - Но она не хочет думать о свиданиях Брэда, будучи уверена, что и Брэд не хочет знать о том, чем она занимается".

По данным СМИ, Брэда Питта и Лену Данэм связывает крепкая дружба. Судя по всему, пока актер, как и его экс-супруга, не ищет романтических отношений.

Ранее сообщалось, что внешность похудевшей до 42 килограммов Анджелины Джоли поразила зрителей, которые увидели трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы".

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