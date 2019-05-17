Пилоты кричали о смертельной опасности Boeing 737 Max перед катастрофой

Командиры самолетов не понимали, почему им не рассказали о MCAS

Вскрылись новые факты о происходящем в авиакомпании Boeing. Выяснилось, что спустя почти месяц после авиакатастрофы самолета Boeing 737 Max 8 индонезийской компании Lion Air, состоялась встреча между представителями компании и летным составом компании American Airlines.

Пилоты были явно обеспокоены произошедшим. Об этом слышно на аудиозаписи, которая оказалась в распоряжении CBS и New York Times. Представители профсоюза в резкой форме потребовали объяснить, что происходит с самолетами.

Как рассказал им вице-президент Boeing Майк Синнет, производитель оценивает возможные недоработки в самолете. Это касается и новой системы против сваливания. Тем не менее, он выступил против принятия кардинальных мер, отметив, что связь между MCAS ("система улучшения характеристик маневренности") и катастрофой пока не установлена, пишет "Газета.Ru".

При этом командиры воздушных судов были в ярости, узнав, что о наличии этой системы в прошивке органов управления самолетами производитель рассказал только после катастрофы Lion Air. В частности, пилот American Airlines Майкл Михаэлис потребовал от Boeing, чтобы компания надавила на Управление гражданской авиации США и издала директиву летной годности. "Эти ребята даже не знали, что эта чертова система есть на самолете – и никто не знал", — негодовал Михаэлис.

Синнет ответил ему, что приверженность компании безопасности не меньше, чем у пилотов. "Худшее, что могло случиться – катастрофа типа этой. И самое ужасное, если была бы еще одна. Мы не хотим торопиться и делать дрянную работу, исправляя правильные вещи, и не хотим оставлять неправильные вещи. Что касается софта, критичного для полета, не думаю, что вы хотели бы спешки", - подчеркнул он.

Еще один пилот Тодд Уиссинг намекнул представителям Boeing на то, что им стоило бы в первую очередь рассказать о тех вещах, "которые могут нас убить". Но Синнет с пилотом-испытателем Boeing Крейгом Бомбеном ответили, что пилотам и не требовались дополнительные знания, так как они и так знают, как действовать в подобных сценариях.

Когда у представителей Boeing в конце встречи спросили, уверены ли в компании в самолете на тот момент, до внесения каких-либо изменений в софт, они ответили: "Абсолютно".

Встреча проходила в течение часа за закрытыми дверями в городе Форт-Уэрт. Там расположен офис профсоюза пилотов American Airlines. Она состоялась в ноябре 2018 года. Это произошло спустя менее, чем четыре недели после крушения рейса 610 Boeing 737 Max 8 возле Джакарты. Тогда погибли 189 человек. Вскоре после катастрофы следствие установило, что причиной трагедии оказалось действие системы MCAS. Она вмешивается в управление самолетом и не позволяет лайнеру слишком сильно задирать нос.

10 марта 2019 года произошла авиакатастрофа еще одного самолета Boeing 737 Max 8. На этот раз, в Эфиопии. На борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, летевшем из Аддис-Абебы в Найроби (Кения), находились 157 человек. Все они погибли. Среди жертв были представители 35 стран, в том числе трое россиян.

Позднее выяснилось, что перед катастрофой на самолете по ошибке включилась MCAS. Пилоты отключили ее, но выровнять самолет уже не успели. На этот раз катастрофа привела к приостановке использования самолета этой модели практически по всему миру, включая Россию.

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Видео: стало известно о беспомощности пилотов разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX