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Из вампира-милашки в Бэтмены: Паттинсон сыграет супергероя

12:22
  • пятница
  • 17 мая 2019

Актер вот-вот заключит контракт

33-летний актер Роберт Паттинсон, который прославился благодаря съемкам в фильме "Сумерки", стал главным претендентом на роль Бэтмена в фильме Мэтта Ривза. 
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По данным портала Variety, Роберт Паттинсон близок к завершению переговоров по поводу участия в картине о супергерое. Эту ленту в июне 2021 года планируют выпустить компании DC и Warner Bros. Ожидается, что в скором времени актера одобрят на роль Бэтмена. Съемки фильма начнутся нынешним летом. 

Паттинсон может стать одним из самых молодых актеров, которым посчастливилось сыграть человека-летучую мышь. Моложе него был только Кристиан Бэйл, снявшийся в фильме "Бэтмен. Начало" в возрасте 31 года. 

Сейчас Роберт Паттинсон работает над фильмом Кристофера Нолана, который должен выйти на экраны в 2020 году. 

По некоторым данным, единственным конкурентом Паттинсона в борьбе за роль Бэтмена оказался 29-летний актер Николас Холт, который сыграл Зверя в киносаге "Люди Икс".

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