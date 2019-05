Из вампира-милашки в Бэтмены: Паттинсон сыграет супергероя

33-летний актер Роберт Паттинсон, который прославился благодаря съемкам в фильме "Сумерки", стал главным претендентом на роль Бэтмена в фильме Мэтта Ривза.

По данным портала Variety, Роберт Паттинсон близок к завершению переговоров по поводу участия в картине о супергерое. Эту ленту в июне 2021 года планируют выпустить компании DC и Warner Bros. Ожидается, что в скором времени актера одобрят на роль Бэтмена. Съемки фильма начнутся нынешним летом.

Паттинсон может стать одним из самых молодых актеров, которым посчастливилось сыграть человека-летучую мышь. Моложе него был только Кристиан Бэйл, снявшийся в фильме "Бэтмен. Начало" в возрасте 31 года.

Сейчас Роберт Паттинсон работает над фильмом Кристофера Нолана, который должен выйти на экраны в 2020 году.

По некоторым данным, единственным конкурентом Паттинсона в борьбе за роль Бэтмена оказался 29-летний актер Николас Холт, который сыграл Зверя в киносаге "Люди Икс".

