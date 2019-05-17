Москвичка оставила в поликлинике маленькую девочку и не вернулась за ней (видео)

Малышка госпитализирована

Сотрудники полиции разыскивают в Москве женщину, которая в поликлинике на севере столицы оставила маленькую девочку. Сейчас малышка находится в больнице.

Инцидент произошел 16 мая. Узнав об этом, врачи немедленно сообщили в правоохранительные органы. Предварительно известно, что у девочки никаких внешних повреждений не обнаружено.

Теперь сотрудники ГСУ СКР по Москве опрашивают свидетелей и работников поликлиники, говорится на сайте ведомства. Кроме того, устанавливается личность женщины, бросившей ребенка.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент труда и социальной защиты населения Москвы, с девочкой работает психолог. Малышка ухожена, в чистой одежде. Ее волосы аккуратно заплетены. При этом на теле ребенка не обнаружено синяков и ссадин. Она не боится незнакомых людей и спокойно идет на контакт.

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