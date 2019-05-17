ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичка оставила в поликлинике маленькую девочку и не вернулась за ней (видео)

13:07
  • пятница
  • 17 мая 2019

Малышка госпитализирована

Сотрудники полиции разыскивают в Москве женщину, которая в поликлинике на севере столицы оставила маленькую девочку. Сейчас малышка находится в больнице.

Инцидент произошел 16 мая. Узнав об этом, врачи немедленно сообщили в правоохранительные органы. Предварительно известно, что у девочки никаких внешних повреждений не обнаружено.

Теперь сотрудники ГСУ СКР по Москве опрашивают свидетелей и работников поликлиники, говорится на сайте ведомства. Кроме того, устанавливается личность женщины, бросившей ребенка.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент труда и социальной защиты населения Москвы, с девочкой работает психолог. Малышка ухожена, в чистой одежде. Ее волосы аккуратно заплетены. При этом на теле ребенка не обнаружено синяков и ссадин. Она не боится незнакомых людей и спокойно идет на контакт.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Видео: мать московской девочки-маугли признали невменяемой

 

Главное сегодня
Девочка плачет
Девочка плачет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.