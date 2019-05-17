Над Порошенко нависла серьезная опасность

Также стоит всерьез задуматься о последствиях Парубию и Гройсману

В Киеве Окружной административный суд открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины действующего президента страны Петра Порошенко. Также ограничение может коснуться спикера Верховной рады Андрея Парубия и премьер-министра Владимира Гройсмана.

Кроме того, в списке могут оказаться еще 177 чиновников. Среди них более 50 народных депутатов, более 40 членов правительства, а также судьи Верховного Суда и члены ВККСУ, говорится на странице суда в Facebook.

В апреле команда избранного президента Украины Владимира Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу Петра Порошенко, а также его ближайшего окружения.

До этого журналист Александр Дубинский обратился в Окружной административный суд Киева и попросил запретить действующему украинскому лидеру выезжать за пределы страны в течение года. Отсчет начнется после проведения президентских и парламентских выборов. Также под санкции могут попасть глава администрации президента Игорь Райнин и руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Игорь Кононенко. Суд принял к рассмотрению этот иск. Также он обязал правоохранительные органы завести дело.

До этого в СМИ неоднократно появлялась информация о возможном побеге Порошенко из страны после провала на президентских выборах. Сам политик уверяет, что никуда не собирается.

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