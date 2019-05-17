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Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения

14:36
  • пятница
  • 17 мая 2019

Лидеры договорились встретиться в Нур-Султане

Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета. Оно состоится в конце мая в Нур-Султане, передает "ТВ Центр".

Как сообщает пресс-служба Кремля, во время беседы Владимир Путин также поздравил своего коллегу с днём рождения. Отметив, что в нашей стране высоко ценят усилия Токаева, направленные на развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества между двумя странами.

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